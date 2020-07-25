كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت النجمة كارول سماحة، اليوم، بعيد ميلادها، رفقة أسرتها.
ونشرت كارول عبر حسابها على تويتر،ـ صورا من الاحتفال، حيث ظهر في الصور زوجها وابنتها وصديقتها.
من ناحية اخري حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين و600 ألف مشاهدة، منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.