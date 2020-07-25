كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها

نشرت كارول عبر حسابها على تويتر،ـ صورا من الاحتفال، حيث ظهر في الصور زوجها وابنتها وصديقتها.





من ناحية اخري حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين و600 ألف مشاهدة، منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.



