برلمانية تطالب بمحاسبة المواطنين على مخالفات البناء حسب المنطقة

طالبت شاديه خضير الجمل عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء على حسب كل منطقة، معقبة:" لا يمكن مساوات منطقة مثل الزمالك بمنطقة عشوائية او العكس".





وأكدت "خضير" لـ"صدى البلد"، أن مشكلة تحديد الأسعار تختلف من منطقة الى اخر فهناك حوارى ومنازل صغيرة جدا بداخلها وينبغى أن يكون هناك تفاوض فى الاسعار ومراعاة تحديد الأسعار على حسب البعد الاجتماعى فى المناطق والأحياء التى تختلف عن بعضها البعض.



