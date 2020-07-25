برلمانية تطالب بمحاسبة المواطنين على مخالفات البناء حسب المنطقة

طالبت شاديه خضير الجمل عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء على حسب كل منطقة، معقبة:" لا يمكن مساوات منطقة مثل الزمالك بمنطقة عشوائية او العكس".
وأكدت "خضير" لـ"صدى البلد"، أن مشكلة تحديد الأسعار تختلف من منطقة الى اخر فهناك حوارى ومنازل صغيرة جدا بداخلها وينبغى أن يكون هناك تفاوض فى الاسعار ومراعاة تحديد الأسعار على حسب البعد الاجتماعى فى المناطق والأحياء التى تختلف عن بعضها البعض.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.
وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
كان الوزير أيضا قد وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق.