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توك شو

دمجتهم في جهاز الأمن بـ طرابلس.. تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 07:21 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
تواصل تركيا دعمها للإرهاب من خلال إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا، حيث نزلت إلى شوارع العاصمة طرابلس بـ"زي الشرطة" وتسلمت مواقع؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية، بعد تلقيها تدريبات، وإدماجها في جهاز الأمن التابع لحكومة فايز السراج.

وكشف تقرير قناة الغد: عن أن تركيا تواصل دعمها للإرهاب على مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي، حيث نقلت أنقرة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية".

ونشر الجيش الوطني الليبي، لقطات، توثق لنقل دفعات جديدة من المرتزقة إلى مدينة مصراتة.

وأظهرت اللقطات التى بثتها قناة الغد أن مجموعة من المسلحين على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، التي تديرها حكومة فايز السراج في طرابلس.

وأضاف التقرير أن "هذه المشاهد تتزامن مع تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد مرتزقة تركيا الذين نقلتهم من سوريا إلى ليبيا بلغ نحو 16500 من بينهم 350 طفلا".

وبينما تواصل أنقرة، تحدي المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام ووقف إطلاق النار؛ كشفت مصادر في حكومة طرابلس أن السراج يسعى خلال زيارته الحالية إلى تركيا، للمضي قدما في تطبيق الاتفاقيات التي وقعها مع الرئيس التركي والتي قوبلت برفض قوي داخل ليبيا وخارجها.

كما تحدثت المصادر نفسها عن عزم السراج توقيع اتفاقيات سياسية وعسكرية واقتصادية جديدة، بما فيها استخدام أنقرة قواعد عسكرية ليبية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والنفط، وكذلك منح تركيا ودائع مالية بقيمة 8 مليارات دولار على أن تسدد دون فوائد.
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