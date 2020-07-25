AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:26 م
علاج الجيوب الأنفية
علاج الجيوب الأنفية
Advertisements
نهى هجرس
  • التهاب الجيوب الأنفية،.. يحدث التهاب أو تورم في تجويف الأنف، عادة  بسبب فيروس ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب البكتيريا أو الفطريات، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا أو مزمنًا.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية لـ الجيوب الأنفية...

- زيت اللافندر الأساسي 
يحتوي زيت اللافندر الأساسي على مكونات مهمة تشمل monoterpenes ، geraniol ، linalool ، إلخ، وخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة تعمل ضد التهاب الجيوب الأنفية ، وفقًا لدراسة عام 2013  . 
• قم بغلي وعاء من الماء ثم أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت اللافندر الأساسي. 
• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة واستنشق البخار لمدة لا تزيد عن دقيقتين في المرة الواحدة. 
• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت اللافندر مباشرة من الزجاجة أو صب بضع قطرات على كرة قطنية واستنشقها.


زيت النعناع العطري 
يمتلك زيت النعناع العطري خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للتشنج والتي ثبت أنها تقلل من المخاط وتخفف من التهاب الجيوب الأنفية  . 
• أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت النعناع العطري إلى وعاء من الماء الساخن. 
• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة وتنفس في البخار. 
• قم بذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. 
• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت النعناع العطري مباشرةً.

- خل التفاح 
يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات وهو مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 والكالسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في علاج عدوى الجيوب الأنفية. 
يعمل عن طريق تخفيف المخاط وتنظيف الممرات الأنفية. 
• أضف ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ. 
• اشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية ..وصفة مذهلة لرفع المناعة

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بوصفات متنوعة

فعالة ومضمونة .. 6 حيل سريعة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

بدون مضادات حيوية .. 3 حيل مذهلة للتخلص من ألم الحلق

بدون مضادات.. حيل خارقة للتخلص من التهاب الحلق

ترشيحاتنا

مشروع قانون للإيجار القديم غير السكني.. المستأجر يدفع 60% للمالك من القيمة السوقية للمحل لتملكه

تخفيض 20% من رسوم التصالح والمخالف في القائمة السوداء.. مقترح برلماني لسد غرامات البناء

الرئيس السيسي يوجه بالتواصل في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وتوفير فرص العمل

شيما الحاج تظهر مع حمو بيكا وتعلق.. باتون باليه بالسمسم هات

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

وجدت أنها أجمل منها فأفسدت مظهرها.. عروس قامت بموقف سخيف لإحدى صديقاتها بعد استلام صور الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور

لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية