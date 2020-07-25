بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية لـ الجيوب الأنفية...

- زيت اللافندر الأساسي

يحتوي زيت اللافندر الأساسي على مكونات مهمة تشمل monoterpenes ، geraniol ، linalool ، إلخ، وخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة تعمل ضد التهاب الجيوب الأنفية ، وفقًا لدراسة عام 2013 .

• قم بغلي وعاء من الماء ثم أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة واستنشق البخار لمدة لا تزيد عن دقيقتين في المرة الواحدة.

• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت اللافندر مباشرة من الزجاجة أو صب بضع قطرات على كرة قطنية واستنشقها.







