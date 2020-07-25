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رياضة

صفقة الزمالك المنتظرة .. حمزة المثلوثي فى عيد ميلاده الـ28 .. سجل 10 أهداف وصنع 20 وفاز ببطولتين محليتين

السبت 25/يوليه/2020 - 07:00 م
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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حسن العمدة
يحتفل اليوم اللاعب الدولي حمزة المثلوثى نجم الصفاقسى التونسى ومنتخب تونس، والصفقة المنتظره لدي نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ28 .

واجتاز حمزة المثلوثي الكشف الطبي لنادي الزمالك ، للانتقال للفارس الابيض ويتبقي فقط الاعلان الرسمي عن اتمام الصفقة .

ويقدم لكم صدي البلد معلومات عن قائد الصفاقسي ومنتخب تونس :

*بدايته :

بدأ المثلوثي فى مسيرته الكروية بناشئ نادي البنزرتي حتي عام 2016 ولعب128 مباراة احرز 3 اهداف وصنع 5 وانتقل بعدها الي الصفاقسي التونسي .

*إنتقاله لـ الصفاقسي التونسي 2016 :

خاض المثلوثي 99 مباراة فى عام 2017 ونجح فى احراز 7 اهداف وصنع 15 هدفا ، ولعب 14 مباراة هذا الموسم واحرز هدفين وصنع 3 .

* مشاركته مع منتخب تونس :

خاض 29 مباراة مع منتخب تونس منذ عام 2014 ، وحصل المثلوثي علي 34 بطاقة صفراء وطرد مرتين .

*بطولات حمزة المثلوثي :

-كأس تونس مع البنزرتي 2012 .
- كأس تونس مع الصفاقسي 2019 .

واخيرا سجل خلال مسيرته الكرويه مع الاندية التي لعب بها 10 اهداف وصنع 20 فى 227 مباراة .
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