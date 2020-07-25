صفقة الزمالك المنتظرة .. حمزة المثلوثي فى عيد ميلاده الـ28 .. سجل 10 أهداف وصنع 20 وفاز ببطولتين محليتين

يحتفل اليوم اللاعب الدولي حمزة المثلوثى نجم الصفاقسى التونسى ومنتخب تونس، والصفقة المنتظره لدي نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ28 .





واجتاز حمزة المثلوثي الكشف الطبي لنادي الزمالك ، للانتقال للفارس الابيض ويتبقي فقط الاعلان الرسمي عن اتمام الصفقة .





ويقدم لكم صدي البلد معلومات عن قائد الصفاقسي ومنتخب تونس :





*بدايته :





بدأ المثلوثي فى مسيرته الكروية بناشئ نادي البنزرتي حتي عام 2016 ولعب128 مباراة احرز 3 اهداف وصنع 5 وانتقل بعدها الي الصفاقسي التونسي .





*إنتقاله لـ الصفاقسي التونسي 2016 :





خاض المثلوثي 99 مباراة فى عام 2017 ونجح فى احراز 7 اهداف وصنع 15 هدفا ، ولعب 14 مباراة هذا الموسم واحرز هدفين وصنع 3 .





* مشاركته مع منتخب تونس :





خاض 29 مباراة مع منتخب تونس منذ عام 2014 ، وحصل المثلوثي علي 34 بطاقة صفراء وطرد مرتين .





*بطولات حمزة المثلوثي :





-كأس تونس مع البنزرتي 2012 .

- كأس تونس مع الصفاقسي 2019 .





واخيرا سجل خلال مسيرته الكرويه مع الاندية التي لعب بها 10 اهداف وصنع 20 فى 227 مباراة .