وصول رءوس أضاحي صكوك الأوقاف للمجزر الآلي بأسوان تمهيدا لذبحها









شهد عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بأسوان وصول رءوس أضاحي صكوك الأوقاف إلى المجزر الألي بشركة جنوب الوادي بأسوان تمهيدا لذبحها تحت إشراف الطب البيطري وبحضور مجموعة الإشراف على الذبح من أئمة وقيادات مديرية أوقاف أسوان في الوقت الشرعي للذبح .





وصرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي الأوقاف .



