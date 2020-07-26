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ديني

وصول رءوس أضاحي صكوك الأوقاف للمجزر الآلي بأسوان تمهيدا لذبحها

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:33 ص
صكوك الاضاحي
صكوك الاضاحي
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عبد الرحمن محمد


شهد عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بأسوان وصول رءوس أضاحي صكوك الأوقاف إلى المجزر الألي بشركة جنوب الوادي بأسوان تمهيدا لذبحها تحت إشراف الطب البيطري وبحضور مجموعة الإشراف على الذبح من أئمة وقيادات مديرية أوقاف أسوان في الوقت الشرعي للذبح .

وصرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي الأوقاف . 

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على رفع التعاقد بين الوزارتين إلى 1000 طن لحوم بنحو خمسة آلاف رأس من البقر يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
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