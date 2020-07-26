ضياء السيد لـ شوبير: خليك في الشاشة.. اتحاد الكرة يحتاج وجوها جديدة.. فيديو

قال ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق، إن حسام عاشور لا يستحق أن يرحل عن الفريق بتلك الطريقة، لأنه قدم الكثير للمارد الأحمر ويجب تكريمه بشكل لائق.









وأضاف ضياء السيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي سيضيف الكثير لـ الفريق، خاصة وأنه للاعب مميز بالإضافة لـ أسامة جلال نجم انبي.