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رياضة

ضياء السيد لـ شوبير: خليك في الشاشة.. اتحاد الكرة يحتاج وجوها جديدة.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق، إن حسام عاشور لا يستحق أن يرحل عن الفريق بتلك الطريقة، لأنه قدم الكثير للمارد الأحمر ويجب تكريمه بشكل لائق. 


وأضاف ضياء السيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي سيضيف الكثير لـ الفريق، خاصة وأنه للاعب مميز بالإضافة لـ أسامة جلال نجم انبي. 


أما عن رأيه في الانتخابات المقبلة لـ اتحاد الكرة، فأكد أنه لا بفضل تواجد أي من الوجوه القديمة، موجها رسالة لـ أحمد شوبير: "انت وحش إعلامي خليك في الشاشة وسيب اتحاد الكرة.. الاتحاد بحاجة لوجوه وأفكار جديدة".


وأضاف أن اللجنة الخماسية حققت العديد من الانجازات خلال فترة عملها، متمنيا تواجد محمد فضل في الاتحاد في المستقبل. 


وعن مطالبة الزمالك بـ لقب القرن، قال إن الزمالك من حقه المطالبة باللقب وعليه اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدا أن الأهلي هو نادي القرن.
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