تؤدي إلى عواقب وخيمة .. احذر أنظمة مراقبة ضغط الإطارات في السيارة الحديثة





كما يجب أن يتعين على قائد السيارة فحص الإطارات كل 14 يوم بالإضافة إلى ضبط ضغط هواء الإطارات إذا لزم الأمر ويتعين قياس ضغط الهواء في درجة حرارة مناسبة للإطار، حتى لا تتغير نتائج القياس بشكل كبير فعلي سبيل المثال 10 درجات مئوية تشكل فرقا في الضغط بمقدار0.1 بار.





حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن الأضرار الموجودة بإطارات السيارة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل انفجار الإطارات أثناء القيادة.وفي معظم الحالات قد يتسبب انخفاض ضغط هواء الإطارات في ظهور مشاكل بالإطارات كما أن المسامير والأشياء المعدنية الأخرى، يمكن أن تتسبب في تلفيات كبيرة بالإطار وفقدان الهواء بشكل تدريجي أو يكون السبب هو ملامسة الإطار لحافة حادة برصيف الطريق .ولتجنب هذه المشاكل والمخاطر ينغي فحص الإطارات بانتظام والنظر لاكتشاف أي تلف ظاهر من الخارج، بالإضافة إلا أن الهيئة الألمانية توصي بفحص ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم حتى لو كانت السيارة مزودة بأنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات.