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منوعات

ممنوع مخالفة التعليمات.. عريس وعروس يفرضان زياً محدداً على المعازيم.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يقرر الزوجان في حفل الزفاف كل شيء، بداية من قاعة الزفاف والبدلة والفستان والتفاصيل الدقيقة لهذا اليوم، وحتى أسماء الأشخاص المدعوين للحفل، إلا أن هذا الحفل اختلف تمامًا عن المعتاد. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية فإن زوجين قررا فرض زي معين على الحضور في حفل زفافهما، عن طريق كتابة ذلك الزي على بطاقات الدعوات الموزعة عليهم. 

وأكدوا في نهاية الدعوة على ذلك الزي " ممنوع مخالفة التعليمات" ، وكان الزي عبارة عن بدلة سوداء وقميص اسود وربطة عنق سوداء، وفساتين بشكل معين رسموها على بطاقات الدعوة. 

واستاء عدد كبير من المدعوين من ذلك الشرط الذي وصفه البعض بـ" السخيف" ، فلا داعي لإجبار الحضور على زي معين فهو حفل زفاف وليس اجتماعًا رسميًا.
ممنوع مخالفة التعليمات.. عريس وعروس يفرضان زياً محدداً على المعازيم.. صور
ممنوع مخالفة التعليمات.. عريس وعروس يفرضان زياً محدداً على المعازيم.. صور
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