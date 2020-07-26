مصر للطيران تسير 22 رحلة دولية منتظمة وأخرى استثنائية إلى السعودية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم الأحد، والذي يشمل 22 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "تونس - لندن - باريس - الشارقة - ميلانو - روما - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بيروت - ميونخ - واشنطن - دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة - الرياض، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ١٦٠٠ راكب".



