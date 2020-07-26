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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 22 رحلة دولية منتظمة وأخرى استثنائية إلى السعودية

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:04 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم الأحد، والذي يشمل 22 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "تونس - لندن  - باريس  - الشارقة - ميلانو - روما - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بيروت - ميونخ - واشنطن - دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك. 

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة  ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة - الرياض، تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من ١٦٠٠ راكب". 

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
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