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أخبار العالم

الأمم المتحدة: سلطنة عُمان من أكثر الدول العربية جاهزية لمواجهة كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:55 ص
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميـــس رضــا

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن سلطنة عُمان من بين الدول العربية الأكثر جاهزية فى مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".


جاء ذلك فى تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: "كوفيد-19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل".


وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات التنمية البشرية والرعاية الصحية والقدرة على الاتصال بحصولها على 0.834 نقطة في دليل التنمية البشرية، مع ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة الذي بلغ 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مؤشر القدرة على الاتصال بالنظر إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في الهواتف النقالة وارتفاع عدد الاشتراكات في النطاق العريض الثابت.


وأوضح التقرير أن تفشي فيروس كورونا كشف عن تصدعات خطيرة ومكامن ضعف عميقة في المجتمعات والمؤسسات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن المنطقة العربية التي تضم 436 مليون نسمة تمكنت من اتخاذ تدابير مبكرة وحازمة أبقت على مستويات التفشي والوفيات دون المتوسط العالمي في البداية، رغم أنها تشهد مؤخرًا اتجاهات تستدعي الحذر ولا سيما فيما يتعلق بنظم الرعاية الصحية وعدم كفاية الرعاية الأولية في عدد من البلدان.


وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن المنطقة تنعم بتنوع هائل وإمكانات ضخمة ومع ذلك تواجه جميع البلدان العربية صعوبات في الاستجابة والاقتصاد والانخفاض الحاد في أسعار النفط والتحويلات المالية والسياحة جراء تفشي الفيروس.


وتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة تراجعًا يفوق 5% إذ تواجه بعض البلدان انكماشًا بأكثر من 10%.


وأشار إلى أن الأشخاص العالقون في النزاعات المسلحة يواجهون تحديات خاصة لا سيما اللاجئين والمشردين داخليًا والبالغ عددهم 26 مليون نسمة وهم من أشد الفئات تعرضًا للفيروس.

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