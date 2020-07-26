مستشار الرئيس لشئون الصحة: النتائج الحالية لمعدلات الإصابة بـ كورونا مبشرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن التطور الطبيعى للفيروسات، هو الوصول إلى فترة يطلق عليها "مرحلة الذروة"، وتشهد زيادة أعداد المصابين بشكل تصاعدى ويصل للقمة ثم تنخفض المعدلات مرة أخرى.











وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أن النتائج الحالية لتراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر مبشرة، خاصة مع انخفاض شدة كورونا، ونأمل فى الاستمرار على هذا المنوال للقضاء على فيروس كورونا نهائيا.









وأكد أن مصر لا يزال بها حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، ولا بد من الاحتياط والحذر والالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.









وأضاف محمد عوض تاج الدين: " الإجراءات التى قامت بها الدولة وبطولة الأطباء استطعنا من خلالها السيطرة على الموقف، وكانت التوقعات أن تصل الذروة فى شهر يونيو وبالفعل حدث ذلك، ثم بدأت معدلات الإصابة في الانخفاض".







