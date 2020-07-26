31 أغسطس.. الحكم في أمر منع التصرف في الأموال لأحد متهمي فساد المليار دولار

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز التظلم في امر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2017 أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص بكل من " م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار ، و" ف.ح .م" و" ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر اموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق 31 اغسطس للحكم .









صدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد و محمد احمد الشرقاوي وامانة سر شريف محمد علي و وائل عبد المقصود.









ويذكر ان المتهم "م.ف.ح" يحاكم في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد المليار دولار بعد ان امر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.