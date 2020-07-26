AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

31 أغسطس.. الحكم في أمر منع التصرف في الأموال لأحد متهمي فساد المليار دولار

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:15 م
محكمة
محكمة
Advertisements
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز التظلم في امر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2017 أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص بكل من " م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار  ، و" ف.ح .م" و" ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر اموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق 31  اغسطس للحكم .



صدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد و محمد احمد الشرقاوي وامانة سر شريف محمد علي و وائل عبد المقصود.



ويذكر ان   المتهم  "م.ف.ح"  يحاكم في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد المليار دولار بعد ان امر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أشباح أم تهيؤات.. شاهد.. أب وأم ينشران مقطع فيديو بعد مراقبتهما ابنهما أثناء نومه

تحرك ما قبل العاصفة .. ماذا تعني زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية لإسرائيل؟

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

7 أشخاص في حالة خطيرة.. سيارة تدهس حشدًا من الجماهير في برلين

سبتمبر المقبل.. الصحة تعلن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بفيروس كورونا.. فيديو

قبل بيعه.. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد بأمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور