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حوادث

القبض على موظف هارب من حكم قضائى فى قضية اختلاس

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:14 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى

تمكن رجال الامن من ضبط موظف مفصول هارب من حكم قضائى فى قضية إختلاس .


فقد أكدت تحريات ومعلومــات إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة تردد ( موظف مفصول – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية إختلاس ) على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة  .


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور وضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة فى قضايا الإعتداء على المال العام وضبط المحكوم عليهم فى تلك الأحكام .

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