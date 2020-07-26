القبض على موظف هارب من حكم قضائى فى قضية اختلاس

تمكن رجال الامن من ضبط موظف مفصول هارب من حكم قضائى فى قضية إختلاس .

فقد أكدت تحريات ومعلومــات إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة تردد ( موظف مفصول – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية إختلاس ) على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور وضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة فى قضايا الإعتداء على المال العام وضبط المحكوم عليهم فى تلك الأحكام .