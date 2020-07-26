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حوادث

مجند يعيد 5 آلاف جنيه لمواطن فقدها بأحد المنافذ ببورسعيد

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:16 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
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مصطفى الرماح
 أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مبلغ 5 آلاف جنية لمالكها، عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ.

تبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء بأنه أثناء قيام أحد المجندين بملاحظة الحالة الأمنية عثر على مبلغ مالى قدره (5 آلاف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل لمالك المبلغ المالى وتم استدعائه وتسليمه المبلغ المشار إليه.

وقام بتوجيه الشكر لهم والإعراب عن تقديره واعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التى يبذلها رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.
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