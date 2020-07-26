محمد شريف لإنبي: سأبقى معكم حال اتخاذ الأهلي قرارا برحيلى من جديد

وجه محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم الكروى الجارى رسالة طمأنينة إلى مسئولى الفريق البترولى بشأن إمكانية بقائه مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.





وأبلغ محمد شريف مسئولى إنبي أنه سيفضل البقاء مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد حال وجود قرار من الأهلى بشأن إعارته مرة أخرى مؤكدا ارتياحه الكامل داخل صفوف إنبي.





وشهدت الأيام القليلة المقبلة تواصلا رسميا من قبل حلمى طولان مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى الأهلى من أجل حسم استمرار محمد شريف مع الفريق البترولي خلال الموسم الكروى الجديد عن طريق تجديد إعارته.





وما يزال موقف الأهلى غامضا بشأن مستقبل محمد شريف رغم المؤشرات التى تشير إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر يريد عودته من جديد إلى القلعة الحمراء بعد المستويات المميزة التى قدمها مع إنبي.





وأصبح موقف اللاعب غامضا خلال الفترة الحالية بعد تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى محاولات استمرار رمضان صبحي مع الفريق بجانب وجود كتيبة من اللاعبين الآخرين فى نفس مركز شريف مثل حسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد الشيخ وأجايي ووليد سليمان.