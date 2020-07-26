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محب الرافعي: امتلاك بنية تكنولوجية أثمر عن نجاح تجربة التعليم عن بعد

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:52 م
الدكتور محب الرافعى
الدكتور محب الرافعى
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شيرين عادل
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تجربة التعليم عن بعد التى ظهرت بقوة فى أزمة كورونا كانت مهمة للغاية، لافتا إلى أنها أثبتت نجاحها لأسباب عدة.


وأوضح وزير التربية والتعليم الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أن وجود بنية تكنولوجية فى مصر كان من أهم الأسباب التى أدت إلى نجاح تجربة التعليم عن بعد فى أزمة كورونا.


وأضاف الدكتور محب الرافعى إلى أن كثيرا من المدارس والجامعات تمتلك بنية تكنولوجية متطوره ساهمت في استقبال تجربة التعليم عن بعد فى ظل جائحة فيروس كورونا.


وأكد أن نجاح تجربة التعليم عن بعد فى مصر خلال الآونة الأخيرة سبقها أيضا استعمال التابلت لأطفال المدارس، والذى نتج عنه مرور تجربة التعليم بسهولة دون وجود عقبات، خاصة فى ظل امتلاك مصر بنية تكنولوجية متطورة وخدمات إنترنت جيدة. 
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