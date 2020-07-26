هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء ؟ الإفتاء ترد





وأجاب "وسام"، قائلًا: إن الدم الناتج عن الذبح فهو دم نجس وعليه ان يخصص ثيابًا للذبح يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.





وتابع: فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.





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"الإفتاء": لا يجوز الصلاة بملابس ملطخة بالدماء بسبب النجاسة





قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الدم نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الدماء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.

وأضاف "الورداني" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بدماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.





حكم الصلاة بملابس بها دماء وصحة وضوء من سال دمه





قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن الدم نجس، لقوله تعالى: «قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ» (الأنعام:145).

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؟»، أنه إذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره.



