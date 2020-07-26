اضطهاد ديني.. مرصد الأزهر يندد بدعوات اقتحامات «الأقصى» يوم عرفة

ندِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدعوات الصهيونية التي أطلقتها مجموعات متطرفة؛ بهدف الحشد لاقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ذكرى خراب «الهيكل» المزعوم التي تحل في الـ30 من الشهر الجاري وتوافق يوم «عرفة».





وأكد المرصد أن تلك الدعوات الآثمة لاقتحام أولى القبلتين وثالث الحرمين في يوم يعدُّ من أعظم أيام الله عزَّ وجلَّ، انتهاك لحرمة هذا اليوم ومنزلته العظيمة عند المسلمين، واستفزاز لمشاعرهم، لافتًا إلى أن الاقتحامات الصهيونية الممنهجة اضطهاد ديني يأتي في إطار فرض سياسة الأمر الواقع على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي المحتلة.



