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محافظات

محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلا ومقهى في دسوق ويحذر من التعدي على الطرق

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:31 م
جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، غلق 30 محلا منها ، لبيع الخضروات ، ومقاهي ، ومحلات جزارة لعدم تغطيتهم اللحوم ، وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، إضافة لورش ، وسوبر ماركت ، بشارع الجيش، وميدان إبراهيم الدسوقي ، وبعدد من شوارع مدينة دسوق ، وغلق مقاهي مقابلة لنهر النيل ، لتعديهم على الشوارع الرئيسية بالمدينة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من أحياء وشوارع مدينة دسوق ، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ،إضافة لإزالة الإشغالات على الشوارع سواء رئيسية أو فرعية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حسين لبيب ، رئيس مركز ومدينة دسوق .

وشدد محافظ كفر الشيخ على منع الانتظار بشارع الجيش بدسوق، و سرعة نقل القمامة من الصناديق ، والاهتمام بالنظافة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة دسوق ، على استمرار حملات إزالة الإشغالات  ، وخاصة المقاهي المقابلة لنهر النيل أو بعدد من الشوارع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه قرر غلق المحال والمقاهي المخالفة بدسوق ما بين 24 ساعة وأسبوع ،لاستغلالها نهر الطرق الرئيسية ، ما بين 24 ساعة وأسبوع، لافتًا إلى أن جولاته بالمدن مستمرة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلا ومقهى في دسوق ويحذر من التعدي على الطرق
محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلا ومقهى في دسوق ويحذر من التعدي على الطرق
محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلا ومقهى في دسوق ويحذر من التعدي على الطرق
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