محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلا ومقهى في دسوق ويحذر من التعدي على الطرق

قرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، غلق 30 محلا منها ، لبيع الخضروات ، ومقاهي ، ومحلات جزارة لعدم تغطيتهم اللحوم ، وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، إضافة لورش ، وسوبر ماركت ، بشارع الجيش، وميدان إبراهيم الدسوقي ، وبعدد من شوارع مدينة دسوق ، وغلق مقاهي مقابلة لنهر النيل ، لتعديهم على الشوارع الرئيسية بالمدينة .





جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من أحياء وشوارع مدينة دسوق ، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ،إضافة لإزالة الإشغالات على الشوارع سواء رئيسية أو فرعية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حسين لبيب ، رئيس مركز ومدينة دسوق .





وشدد محافظ كفر الشيخ على منع الانتظار بشارع الجيش بدسوق، و سرعة نقل القمامة من الصناديق ، والاهتمام بالنظافة.





ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة دسوق ، على استمرار حملات إزالة الإشغالات ، وخاصة المقاهي المقابلة لنهر النيل أو بعدد من الشوارع.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه قرر غلق المحال والمقاهي المخالفة بدسوق ما بين 24 ساعة وأسبوع ،لاستغلالها نهر الطرق الرئيسية ، ما بين 24 ساعة وأسبوع، لافتًا إلى أن جولاته بالمدن مستمرة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





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