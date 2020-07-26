علاء ثابت عضوا بلجنة تظلمات الأعلى للإعلام

اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، عضوا بلجنة التظلمات .
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس .
وترأس محمد مصطفى شردى لجنة التظلمات وضمت فى عضويتها كلا من الكاتب الصحفى خالد محمد صلاح حسنين رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وعلاء ثابت وهناء سمرى وطارق السعدنى، تختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجرى ما تراه لازمًا للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريرًا مسببًا بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.