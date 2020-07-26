رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

كشف ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:





في حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: كواردرادو - بونوتشي - دي ليخت - ساندرو





خط الهجوم: ماتويدي - بنتاكور - رابيو





خط الهجوم: بيرنانديسكي - ديبالا - كريستيانو رونالدو



