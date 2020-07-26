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رياضة

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كواردرادو - بونوتشي - دي ليخت - ساندرو

خط الهجوم: ماتويدي - بنتاكور - رابيو

خط الهجوم: بيرنانديسكي - ديبالا - كريستيانو رونالدو

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، فيما يحتل سامبدوريا المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، وفوز يوفنتوس يعني تتويجه رسميًأ بطلًا للدوري الإيطالي.
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