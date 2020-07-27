أخبار الحوادث.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات.. وشقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الحوادث المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





مريض نفسي وقاطعته ١٢ عاما.. شقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة.. فيديو

قال فوزي علي 62 عاما مزارع، شقيق المتهم محمد علي، والد الضحايا الثلاثه الذين ألقى بهم أسفل قطار ملوي جنوب المنيا إن شقيقه يعاني من مرض واضطراب نفسي وإنه قاطعه قبل 12 عاما ولايوجد بينهما أي تواصل، وأنه سمع بالحادث كما سمع به أهالي القرية، وأبدي دهشته مما حدث.





الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام

"العشيق والعشيقة " ظاهرة جديدة ظهرت فى مجتمعنا المصري وهو ان تقع الزوجة في حب رجل آخر ويتفقان على قتل زوجها، سيناريو متعدد طرأ حديثا على مجتمعنا حتى وصل الى جنوب الصعيد فى الأقصر المدينة التي مازالت تتمسك بالعادات والتقاليد .





بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الإسكندرية

اعتمد اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية حركة التنقلات الداخلية لمباحث المديرية.





توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

أهابت وزارة الداخلية، المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.





إحنا مباحث وجايين ننقذك.. جواهرجى الصاغة يروى تفاصيل تحريره من عصابة أكتوبر.. فيديو

في ثانية واحدة لقيت نفسي متكتف من ٤ إتجاهات.. وتعرضت للتعذيب والضرب .. تفاصيل مثيرة يرويها ماهر مينا جواهرجى الدرب





26 سيارة إطفاء.. استمرار عمليات إخماد حريق بمخزن تغليف أكتوبر والنيران تلتهم ماكينات ومعدات

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، محاولات السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر؛ بعد امتداد النيران لخزانات سولار وكميات كبيرة من الكارتون.







