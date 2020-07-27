AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات.. وشقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:10 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
Advertisements
قسم الحوادث
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الحوادث المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

مريض نفسي وقاطعته ١٢ عاما.. شقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة.. فيديو
قال فوزي علي 62 عاما مزارع، شقيق المتهم محمد علي، والد الضحايا الثلاثه الذين ألقى بهم أسفل قطار ملوي جنوب المنيا إن شقيقه يعاني من مرض واضطراب نفسي وإنه قاطعه قبل 12 عاما ولايوجد بينهما أي تواصل، وأنه سمع بالحادث كما سمع به أهالي القرية، وأبدي دهشته مما حدث.

الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام
"العشيق والعشيقة " ظاهرة جديدة ظهرت فى مجتمعنا المصري وهو ان تقع الزوجة في حب رجل آخر ويتفقان على قتل زوجها، سيناريو متعدد طرأ حديثا على مجتمعنا حتى وصل الى جنوب الصعيد فى الأقصر المدينة التي مازالت تتمسك بالعادات والتقاليد .

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الإسكندرية
اعتمد اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية حركة التنقلات الداخلية لمباحث المديرية.

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو
أهابت وزارة الداخلية، المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

إحنا مباحث وجايين ننقذك.. جواهرجى الصاغة يروى تفاصيل تحريره من عصابة أكتوبر.. فيديو
في ثانية واحدة لقيت نفسي متكتف من ٤ إتجاهات.. وتعرضت للتعذيب والضرب ..  تفاصيل مثيرة يرويها ماهر مينا جواهرجى الدرب

26 سيارة إطفاء.. استمرار عمليات إخماد حريق بمخزن تغليف أكتوبر والنيران تلتهم ماكينات ومعدات
تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، محاولات السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر؛ بعد امتداد النيران لخزانات سولار وكميات كبيرة من الكارتون. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إحنا مباحث وجايين ننقذك.. جواهرجى الصاغة يروى تفاصيل تحريره من عصابة أكتوبر.. فيديو

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

الداخلية في يوم.. رسالة هامة لقائدي المركبات.. كشف لغز اختطاف مواطن بالجيزة.. وضبط 30 كيلو بانجو قبل العيد

الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام

مريض نفسي وقاطعته ١٢ عاما.. شقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة.. فيديو

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد

دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

دعاء الفرج بعد صلاة المغرب.. ردده مهما كانت مصيبتك كبيرة

عقوبته الحبس.. محامي كويتي يكشف عقوبة المعتدي على الشاب المصري

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

الصحة: زوال الأعراض بعد 10 أيام من الإصابة مؤشر التعافي من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز