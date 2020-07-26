مريض نفسي وقاطعته ١٢ عاما.. شقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة.. فيديو

قال فوزي علي 62 عاما مزارع، شقيق المتهم محمد علي، والد الضحايا الثلاثه الذين ألقى بهم أسفل قطار ملوي جنوب المنيا إن شقيقه يعاني من مرض واضطراب نفسي وإنه قاطعه قبل 12 عاما ولايوجد بينهما أي تواصل، وأنه سمع بالحادث كما سمع به أهالي القرية، وأبدي دهشته مما حدث.





وأضاف: أنه عقب وقوع الجريمة رشق شقيقه المتواجدين وعدد من رجال الشرطة بالطوب والحجارة، وهشم زجاج سيارة نقل كانت متوقفة بجوار شريط السكة الحديد وأخذ يسب ويشتم الجميع دون مبرر





وتابع: أهالي معصرة ملوي جنوب المنيا التي شهدت حادث مقتل 3 أشقاء أمام قطار على يد والدهم، إن الأب لديه 6 أبناء، وقد تخلص من 3 منهم، بإلقائهم أمام قطار قادم من جنوب الصعيد عصر أمس الجمعة، ثم حاول إخفاء الجثث بردم تراب وزلط عليها، في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة





اقرأ المزيد| استعجال تحريات المباحث حول واقعة قيام أب بإلقاء أبنائه الثلاثة أسفل عجلات القطار





وأكد الأهالي أن سائق القطار الذي دهس الأشقاء الثلاثة هو من أبلغ عن الواقعة، بعدما دفع الأب ابنائه أمام جرار القطار أثناء سيره بدون رحمة أو شفقه، كما أنه رفض التحدث تماما أثناء استجوابه في قسم الشرطة، وعقب الجريمة تم نقل جثث الأطفال بجوار أحد المساجد وكانوا عبارة عن أشلاء ورؤسهم مبعثرة.





وقررت النيابة العامة في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية تقرر حبس المتهم





ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا عصر الجمعة، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.





انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة.





وكشفت التحريات الأوليه أنه يعاني من مرض نفسي، وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم حسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.