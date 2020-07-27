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رياضة

الشكاوى ضد مرتضى منصور واعتماد التشكيل الجديد.. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:25 ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يعقد مجلس إدارة نادي الأهلي إجتماعًا اليوم مناقشة عدد من الملفات المهمة علي رأسها إعتماد التشكيل الجديد لمدربي قطاتع النشاط الرياضي الذي تقدم به روؤف عبدالقادر، كما يناقش الإجتماع الذي يعقد بخاصية الفيديو كونفراس ملف الموقف النهائي في الشكاوي المقدمه ضد رئيس نادي الزمالك ومتابعة دقيقة لها والخطوات التصعيدية الأخرى ، بجانب ملف الإنشاءات الهندسية بالفروع والمقر الرئيسي .

ويناقش المجلس موقف مشروع جراج فرع مدينة نصر بجانب إعتماد توصيات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومن بينها هيكلة قطاع الناشئين وتجديد عقود محمد الشناوي وسعد الدين سمير بجانب ملف زيادة موارد النادي حيث تم إرسال خطاب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمد فترة استقبال العضويات بالمقابل المادي السابق حتي أقرب موعد جمعية عمومية وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي في الفترة الماضية.

كما يحسم محمود الخطيب في جلسة قبل الإجتماع مع روؤف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي الموقف النهائي من الصفقات التي تم الإنتهاء منها وعلي رٍأسها الموافقه علي التعاقد مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر لكرة اليد .
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