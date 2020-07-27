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رياضة

الاستغناء عن 8 لاعبين بنادي الترسانة.. وطلب مرفوض من أمين الصندوق لـ صلاح عبدالفتاح

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:53 م
نادي الترسانة
نادي الترسانة
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عبدالله هشام
قرر شاكر عبد الفتاح، المدير الفني لفريق الترسانة، الاستغناء عن 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء الموسم الحالي، على أن يتم الاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي الفترة المقبلة.

وجاء قرار شاكر عبد الفتاح بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم، وهم أحمد جعفر -محمد سعيد-محمد رزق-ايهاب عبد المحسن - ايمن البعلي-جون -اسلام حازم -ايهاب ريان. 

وأصرّ صلاح عبد الفتاح امين صندوق نادي الترسانة، على رحيل لاعب الفريق محمود شاكر عبد الفتاح، إلا أن المدير الفني تجاهل طلبه، وذلك حسب تصريحات مصدر مطلع داخل النادي.

ويعاني فريق الترسانة من النتائج السلبية طوال الموسم الحالي بجانب تغيير المديرين الفنين بشكل مستمر مما جعله مهددا بالهبوط لدورى القسم الثاني.
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