محافظ الوادى الجديد يتفقد سير العمل بالممشى السياحى بالخارجة.. صور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الممشى السياحى شمال مدينة الخارجة، حيث يجرى إنشاء ممشى جديد بطول 900م من الناحية الشرقية واستكمال الممشى القديم بطول 500 م.





ووجه الزملوط بالإبقاء على الطريق بدون بردورات لتوسعته واستغلال الفضاء كأماكن انتظار للسيارات لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





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وأضافأانه تم تركيب مطبات صناعية للحفاظ على أرواح المترددين على الممشى، وتزويد عدد المقاعد لاستيعاب أعداد المواطنين وتركيب بلاط أنترلوك بألون متناسقة وتزويد صناديق القمامة وتهذيب الأشجار للحفاظ على نظافة المكان.





كما شدد الزملوط أيضا على ضرورة سرعة الانتهاء من كل الأعمال فى التوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة الالتزام بكل معايير الجودة والأمان.





يأتي ذلك لخلق متنفس طبيعى للمواطنين واستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المواطنين المترددين فى المستقبل بعد انتهاء أزمة كورونا.