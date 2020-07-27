السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

عاقبت محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن أصدقاء المجنى عليه أكدوا أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن.

وأضاف أصدقاء المجني عليه، أنه عقب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا .

وأوضحت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ،على الفور تم القاء القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل واحيلوا إلى نيابة الطفل.