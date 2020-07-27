دراسة كورية : معظم إصابات كورونا من داخل المنازل

كشفت دراسة علمية حديثة ، أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا لم يصابوا به بسبب خروجهم من المنزل، بل انتقلت لهم العدوى حتى من أفراد أسرتهم بالمنزل بحسب موقع healthsite .





وأوضحت الدراسة التي أجريب في كوريا الجنوبية، أنه على الرغم من أنه قد تم نصح الناس بالبقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي الجديد، المسئول عن جائحة COVID-19 ، لكن تحدث بالفعل إصابات للأشخاص داخل المنزل بطرق مختلفة.





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وقام الباحثون بفحص بيانات 5،706 مريضًا من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وأكثر من 59،000 شخص اتصلوا بهم، ووجدوا أن معظم المرضى أصيبوا بالفيروس من أسرهم.





وأوضحت نتائج الدراسة إصابة شخصين فقط من أصل 100 شخص بالفيروس من جهات اتصال غير منزلية، في حين أصيب واحد من كل 10 بالمرض من أسرهم.





ووجد علماء الأوبئة في كوريا الجنوبية ، أن معدلات الإصابة بالفيروس التاجي داخل كل أسرة أعلى بعد إصابة حالات مؤكدة من المراهقين أو كبار السن، وأوضح أحد مؤلفي الدراسة أن السبب أن هذه الفئات العمرية من المرجح أن تكون على اتصال وثيق مع أفراد الأسرة لأنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم.



