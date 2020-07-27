الدعاية الانتخابية.. من المؤتمرات الجماهيرية لمنصات التواصل الاجتماعي.. والأحزاب تحشد لمرشحيها بطريقة خاصة بسبب كورونا

- «مستقبل وطن»: إجراءات مواجهة كورونا ستغير شكل الدعاية الانتخابية

- عبر السوشيال ميديا.. مرشحو تنسيقية الشباب يبدأون دعايا انتخابات الشيوخ

- الشعب الجمهورى: الدعاية إلكترونية والمؤتمرات بموافقة الصحة

- «عمليات الوفد» تؤكد التزام مرشحيها بضوابط الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية

- الحركة الوطنية: حملات دعائية مكثفة بداية من اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ والمقرر التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي 9 و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وأكدت الهيئة أن عدد المرشحين بعد انتهاء الطعون الانتخابية والفصل فيها بلغ 787 مرشحا. وبذلك تبدأ الأحزاب رسميا في الحشد والدعايا الانتخابية للغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ".

وقد أكدت الأحزاب على التزامها التام بالإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئوة الوطنية للانتخابات، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

في البداية، كشف المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس الحزب، عن الخطة الترويجية التي سيستخدمها الحزب لتعريف المواطنين بمرشحيه خلال الانتخابات المقبلة.

وقال المهندس أشرف رشاد، إن وسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أنها ستكون وسيلة الدعاية الرئيسية بالنسبة للمرشحين، في ظل أزمة فيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة كافة المواطنين "المرشحين والناخبين".

وأوضح أن الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا قد تحول دون تنظيم أي مؤتمرات وندوات للمرشحين، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،عقد لقاءات بث مباشر لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يكون أول بث مع المرشح محمد عزمي اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة النصف مساءً.

ومن المقرر أن يستعرض «عزمي» مشواره في العمل الحزبي الذي أهله في النهاية للترشح على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، ودور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداده لخوض السباق الانتخابي، والذي يعد تجربة فارقة في حياته كسياسي شاب، كما سيتواصل عزمي مع عدد من الشباب المصريين المقيمين في الخارج من عدة دول أجنبية.

ويظهر مرشح التنسيقية، محمود القط، في بث آخر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، للإجابة على تساؤلات المتابعين حول ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، وسيوجه خطابه للشباب المهتم بالعمل السياسي، كما سيتحدث عن تجربته كسياسي شاب.

واستقرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إجراء البث المباشر عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، عوضًا عن المؤتمرات الجماهيرية، لما تفرضه طبيعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، الحزب منضم بالفعل فى التحالف الانتخابي الذي يضم عدة أحزاب سياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الحزب دفع بـ 10 مرشحين فى القائمة منهم 3 سيدات و7 مرشحين في المقاعد الفردية.

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وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن أسلوب الدعايا الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ستكون إلكترونية وفي وسائل الإعلام المختلفة ولن يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية إلا فى حالة الحصول على موافقة وزارة الصحة ووفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة.

كما أكدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، الإلتزام الكامل لمرشحي الحزب بالضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وقالت الغرفة في بيانًا لها، إنه طبقًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، فإن مرشحى "بيت الأمة" سواء ضمن القائمة الموحدة أو المرشحين على المقاعد الفردية، ملتزمون بشكل كامل بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بضوابط الدعاية الانتخابية.