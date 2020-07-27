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رياضة

كورونا يمنح نادي مصر فرصة ذهبية للبقاء في الدوري.. هل يستغلها الفريق؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:29 م
خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لنادي مصر
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محمد السعيد
رغم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها أندية الدوري المصري، نتيجة توقف النشاط الكروي، بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أندية يمكنها تحقيق استفادة كبيرة من وراء ذلك، أبرزهم نادي مصر، الذي عاني من سوء النتائج في مسابقة الدوري، نتيجة قلة خبرات اللاعبين.

لكن توقف النشاط الكروي في مصر، قد يساعد نادي مصر على تطوير مستوى الفريق، حيث يخوض الفريق حاليا فترة إعداد ناجحة تحت قيادة مدربه خالد جلال.

حقق نادي مصر بقيادة مدربه خالد جلال مكاسب كبيرة من وراء معسكر الإسماعيلية الذي خاضه مؤخرا، والتقي الإسماعلي وديا وفاز عليه بهدف دون رد، كما تعادل سلبيا مع المقاصة.

وفي إطار استعدادات نادي مصر المسابقة الدوري، خاض نادي مصر لقاء وديا أمام إنبي أحد أفضل أندية مسابقة الدوري هذا الموسم، أمس الإثنين، وتعادل معه بنتيجة 1 - 1.

وبغض النظر على نتائج المباريات الودية، كان الأهم هو أداء الفريق ومستوى اللاعبين خلال فترة الإعداد، وظهر اللاعبين بمستوى جيد، ويبدو أن الفريق استفاد كثيرا من فترة توقف الدوري.

وتبدو مهمة نادي مصر صعبة في البقاء في مسابقة الدروي هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 11 نقطة، إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، خاصة وأن الفريق لا يزال يتبقى له 17 مباراة في المسابقة.

ومن المقرر أن تعود مسابقة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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