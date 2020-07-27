محمد عز العرب: لقاء السيسي ووزير خارجية السعودية تضمن رسائل هامة ..فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السعودي اليوم، الإثنين، تضمن عدة رسائل أبرزها الترابط بين القاهرة والرياض.





وأضاف الدكتور محمد عز العرب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الرسالة الأولي من هذا اللقاء هى التوافق على الوصول إلى حد التطابق في المواقف ما بين قوتين رئيسيتين عربيتين هما القاهرة والرياض.





وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة وزير الخارجية السعودية إلي مصر وضعت النقاط علي الحروف.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي، أن التكاتف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية للبلدين.





وأشار إلى أن الرسالة الثانية من هذا اللقاء هى أن القوي المصرية هي المحركة لما يحدث في ليبيا، وأن القوات المصرية سوف تقضي على الإرهاب في ليبيا بمساعدة ليبيا وجيشها وشعبها.



