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رياضة

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:04 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد سمير

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن الراحل صالح سليم لم يخطئ عندما أطلق شعار "الأهلي فوق الجميع " لأن القلعة الحمراء دائما ما تسير علي هذا النهج.

 

وأضاف الخطيب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، أن الأهلي فوق جميع أبنائه وفوق جميع مصالحهم الشخصية  فالنادي الأهلي أهم من أي فرد داخله مهما كان.

 

وأشار الخطيب إلى أن شعار الأهلي الحالي هو "الأهلي ..تاريخ و مبادئ و تطوير " فكل قسم من الثلاثة يمثل شأن كبير للقلعة الحمراء.

 

وشدد الخطيب أنه سيحافظ على تاريخ مبادئ الأهلي و قيمه لآخر العمر كما هو الحال مع جميع من ينتمون إلى المارد الأحمر.


وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده و أسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة النادي الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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