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رياضة

الخطيب يشكر كل من ساهم في ظهور وإنشاء قناة الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:09 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد سمير

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الشكر لكل من أسهم في إنشاء قناة الأهلي، التي انطلقت عام 2008.


وأكد الكابتن الخطيب خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي أن عام 2004 كان شاهدًا على فكرة انطلاق قناة النادي، قبل أن تتبلور الفكرة في تدشين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

 

وأوضح الخطيب انه تم التعاقد مع شركة «مسك»، التي اقتنعت بالفكرة وتم التعاقد الذي كان ثريًّا جدًّا بما يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، لتخرج أول قناة نادٍ في مصر والشرق الأوسط إلى النور في عام 2008.

 

وخص الكابتن الخطيب مجلس الكابتن حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، والشيخ صالح كامل، وشركة «مسك» بالشكر، لجهودهم في إطلاق قناة الأهلي.

 

انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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