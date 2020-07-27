رمضان عبد المعز: قلة البركة في الوقت تنذر باقتراب الساعة.. والصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء.. فيديو

رمضان عبد المعز يواصل حلقاته ببرنامج "لعلهم يفقهون"

قلة البركة في الوقت تنذر باقتراب الساعة

الصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء

النبي كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء

الصدقة واجبة على كل مسلم





واصل رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، ظهوره في حلقات برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc".





وقال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.

وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه فيما ورد عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء، منوهًا بأنه لابد من تصديق ذلك، لأننا إذا علمنا ما كان يفعله النبى -صلى الله عليه وسلم- في يومه، سنقول مستحيل انجاز هذا فى يومنا الآن.





وقال الداعية الإسلامى، إنه فيما ورد عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، أن الصدقة واجبة على كل مسلم، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف.





واستشهد «عبد المعز» ، بما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث : «على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ ، قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ ، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف ، قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يأمر بالمعروف أو الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة».





وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

قال رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامى، في حلقة سابقة، إن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، وقضاء حوائج الناس، مشيرًا إلى أن ما يعيش بعد موت المرء هو الخير ومساعدة الناس وسترهم وتنفيس الكرب عنهم.



