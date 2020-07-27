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اقتصاد

خلال إطلاق منصة "بنية رقمية".. قطاع الأعمال: ننفذ أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:00 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود سوق إلكتروني لخدمة القطاعين العام والخاص، بما يفتح الطريق أمام تخطيط وإدارة موارد الشركات الصغيرة والناشئة تحت مظلة بنية مقننة ومميكنة، الأمر الذي يؤدي إلى سد فجوة التحول الرقمي لهذه الشركات عن طريق تقديم خدمات رقمية شاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق منصة "بنية رقمية" التي تطلقها شركة "بنية كابيتال" العاملة في مجال حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية، لتمكين الشركات والمؤسسات من جميع القطاعات من مواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية لجميع متطلبات الأعمال.

و أشار الوزير إلى أن إطلاق "بنية رقمية" هو استكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام وتجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط يشمل 63 شركة تعمل في 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

وأضاف توفيق أن الوزارة بدأت في نقل تجربتها في التحول الرقمي إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال مبادرة "مستقبل رقمي" التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز حيث تعد المرة الأولى التي ينقل فيها قطاع الأعمال العام خبراته إلى القطاع الخاص.

وأعرب عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات لتحقيق منظومة رقمية شاملة تخدم كافة القطاعات في الدولة.
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