المقاتل .. طارق حامد يشارك جمهوره بعدة صور له |شاهد

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الله أكبر ماشاء الله - كابتن مصر - المقاتل





يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أكد أن النادي لم يحسم موقفه النهائي من المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.









وقال أمير مرتضى،في تصريحات لـ"تايم سبورتس": "نحن لا نبحث عن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أو الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، وحتى الآن لم نحدد بعد من سيرحل أو يبقى وخلال الفترة المقبلة سنحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق بناء على باقي المباريات."







