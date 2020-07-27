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رياضة

المقاتل .. طارق حامد يشارك جمهوره بعدة صور له |شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

الله أكبر ماشاء الله - كابتن مصر - المقاتل 

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أكد أن النادي لم يحسم موقفه النهائي من المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.


وقال أمير مرتضى،في تصريحات لـ"تايم سبورتس": "نحن لا نبحث عن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أو الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، وحتى الآن لم نحدد بعد من سيرحل أو يبقى وخلال الفترة المقبلة سنحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق بناء على باقي المباريات."


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A post shared by Tarek Hamed (@tarekhamed_3) on

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