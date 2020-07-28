خوفا من كورونا.. سكان شارع المنشية فى طوابق فيصل يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين.. صور

أستغاث المواطن مصطفى محمود ، من اهالى شارع المنشية بالطوابق فى منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين .

وقال فى رسالته : نعانى من انتشار الباعة الجائلين والخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا نظرا لعدم مراعاة التباعد الاجتماعى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.