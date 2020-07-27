للدفاع عن المؤسسين ضد التطاول القطري...هاشتاج #إلا عبد العزيز إلا زايد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج: "إلا عبد العزيز إلا زايد" في ذكرى كل من الشيخ زايد مؤسس الإمارات، والملك عبد العزيز آل سعود، بعد أن تطاول على سيرتهما أحد الشيوخ القطري ين وجاء الهاشتاج للرد علي التطاولات القطرية وذكر الإنجازات التي حققها كل منهما.





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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين رواد مواقع تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:





شخصين عظيمين أستطاعا أن يؤسسا ويوحدا دولتين عظيمتين بعدما كانت تعيش في تفكك وشتات، وبأختصار من يتعرض لشخصيتهما فهو ناقص وتعرضه هي شهادة لكمالهما بعد الله وينبطق عليه قول المتنبي:

إذا أتتك مذمتي من ناقص

فهي الشهادة لي بأني كامل





"حيله العاجز النباح.. رحمهم الله وطيب الله ثراهم"، وغرد آخر :"عاش زايد الخير عاشت الإمارات ولا عزاء للحاقدين"، وقال آخر: "دويلة منبوذة داعمة الإرهاب اللهم رد كيدهم في نحرهم اللهم أرحم الملك عبدالعزيز وأرحم أبونا الشيخ.....









الأقزام دائمًا عقدتهم من العمالقة .. و عقدة #قطر تكمن في عدم وجود رمز لشرعيتهم التاريخية .. لذلك تجد أحد نكرات آل ثاني يتطاول على رموزنا الشرعيين الذين تركوا لنا إرث من العز و المجد و الفخر و الكرامة و السيادة فيما هم لم يجدوا غير العقوق ليصبح رمزًا لهم.

رحم الله المؤسسين بفضل الله ثم فضلهم نحن في أمن وأمان وخير دام لأجيال

رجال دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه .





اللهم ارحمهم بواسع رحمتك

واسكنهم فسيح جناتك اللهم

اجعلهم في الفردوس الاعلى

في جنات النعيم وحسبنا الله

ونعم الوكيل على كل من تطاول

عليهم اللهم ارناعجايب قدرتك فيه

اللهم شتت شمله واجعله عبره يارب العالمين

#الا_عبدالعزيز_الا_زايد

اللهم ارحمهم بواسع رحمتك

واسكنهم فسيح جناتك اللهم

اجعلهم في الفردوس الاعلى

في جنات النعيم وحسبنا الله

ونعم الوكيل على كل من تطاول

عليهم اللهم ارناعجايب قدرتك فيه

اللهم شتت شمله واجعله عبره يارب العالمين🤲 pic.twitter.com/T5ayceT4lY — عز الخوي (@aamooo2020) July 26, 2020