برلماني: قطر جاسوس داخل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن بقاء تنظيم الحمدين تحت المظلة العربية سواء كانت الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي يضر بالعالم العربي كله، مشيرا إلى أ ن ولاءات قطر غير عربية وهي ضد المصلحة العربية قلبًا وقالبًا.





وأضاف سليم، في بيان، اليوم، الاثنين، أن التحالف التركي القطري الإيراني، ضد المصلحة العربية وضد الاستقرار في دول الخليج، مؤكدا أن الدوحة ضالع رئيسي في تمويل كل حركات الإرهاب داخل الدول العربية طوال السنوات الماضية.





وطالب بتحركات دبلوماسية عربية تقودها دول الرباعي العربي، تحت قبة الجامعة العربية وتحت قبة مجلس التعاون الخليجي لطرد الدوحة من المنظمتين وإنهاء دورها المشبوه.



