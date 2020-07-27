ترامب: نحصل على لقاح فيروس كورونا في وقت قياسي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ان بلاده سوف تحصل على لقاح ضد كورونا في وقت قياسي.









ويزور الرئيس الأمريكي مركز الابتكار للعمليات الحيوية في Fujifilm Diosynth Biotechnologies للقيام بجولات في المرافق المستخدمة لدعم تصنيع المكونات الرئيسية للقاح المرشح ضد فيروس كورونا.









وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.









وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إصابة مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي بفيروس كورونا.









وبلغ عدد الاصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 4,413,126 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حوالي 150,164 حالة، بحسب إحصاء موقع "وورلد ميتر".



