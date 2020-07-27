بعد الفوز بالدوري الإيطالي .. كريستيانو رونالدو يظهر بصحبة أسرته .. شاهد





يذكر أن فريق يوفنتوس توج بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والثلاثين للسيريا إي.





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وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في انتصار فريقه، رافعًا رصيده من الأهداف لـ 31 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.









ونشر رونالدو صورة علق عليها: "سعيد بالبطولة الثانية على التوالي ومواصلة بناء تاريخ هذا النادي الرائع..هذا العنوان مخصص لجميع مشجعى يوفنتوس، ولا سيما أولئك الذين عانوا من الوباء.. لم يكن من السهل".









وتابع: "كانت شجاعتكم وموقفكم وتصميمكم هى القوة التى نحتاجها لمواجهة هذه المباراة النهائية الصعبة للبطولة والقتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب الذى يخص إيطاليا كلها".







