كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

ويستعرض " صدى البلد" أبرز 5 صفقات متوقعة، خلال الموسم المقبل:

1- كريستيانو رونالدو:

أكدت شبكة سبورت ميدياست" الإيطالية،

ووفقا للشبكة الإيطالية، فإن رونالدو اتفق شفيها مع الإدارة المحتملة لنادي نيوكاسل، على الانضمام إلى النادي الإنجليزي لمدة عامين، مع إمكانية رحيله بعد موسم واحد من أجل إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للشبكة الإيطالية، فإن رونالدو اتفق شفيها مع الإدارة المحتملة لنادي نيوكاسل، على الانضمام إلى النادي الإنجليزي لمدة عامين، مع إمكانية رحيله بعد موسم واحد من أجل إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات صندوق الاستثمار السعودي قريبا من الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل، ومن المتوقع أن يتم دعم النادي بصفقات من العيار الثقيل، خلال الصيف القادم.









2- لاوتارو مارتينيز:





بذل نادي برشلونة الإسباني مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.









وأبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي تمسكه بخدمات مهاجمه الأرجنتيني، حيث تم تعليق المفاوضات بين الناديين حتى نهاية الموسم الحالي.









لاوتاورو مارتينيز يستحوذ ايضا على اهتمام مانشستر سيتي الذي يرغب في ضم، لتعويض رحيل مارتينيز المحتمل.









3- أداما تراوري:





يعد نادي ليفربول الإنجليزي أبرز المهتمين بضم أداما تراوري مهاجم فريق وولفرهامبتون والملقب " وحش الدوري الإنجليزي" بسبب القوة الجسدية الرهيبة التي يمتلكها اللاعب.





يوفنتوس ايضا أبدى اهتمامه بضم اللاعب، لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد.









4- فيليب كوتينيو:





تسيطر حالة من الغموض على مصير البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الإسباني.





ومن المقرر أن يعود كوتينيو إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ.





وترغب عدة أندية إنجليزية بضم كوتينيو، مثل مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وليستر سيتي.





5 - أوباميانج:





بات أوباميانج قريبا من مغادرة آرسنال خلال الصيف المقبل، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الجانرز والذي ينتهي في صيف 2021.





آرسنال سيكون مضطرا لبيع أوباميانج خلال الصيف الحالي حال فشله نهائيا في إقناع اللاعب بالتجديد، للاستفادة ماديا من وراء بيعه، بدلا من رحيله مجانا.











