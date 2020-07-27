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توك شو

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:45 م
محي حافظ
محي حافظ
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محيي حافظ المرشح لمجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن، إن أهم العقبات التي تواجه صناعة الدواء في التصدير هو سعر بيع بلد المنشأ؛ موضحا أن مصر لديها تاريخ كبير في صناعة الأدوية منذ عام 1939؛ وتوالت شركات كثيرة في الدخول في مجال الأدوية في السوق المصري؛ وبها 155 مصنعا علاوة على 40 مصنعا تحت الإنشاء. 

واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن تصدير الدواء للخارج يحتاج إلى إجراءات تسجيل تقترب من عامين؛ موضحا أنه في الخارج الأمر لا يستغرق سوى 6 شهور فقط.

وأوضح حافظ، أن مصر تستخدم عقارا في علاج كورونا موجودا لديها منذ 20 عاما، مرددا: «مصر تصنع 500 جرعة لقاح كورونا تحت التجربة وإذا نجحت التجربة سنبدأ في التصنيع بأحد مصانع 6 أكتوبر». 

وأشار أن التجارب الأولى للقاح كورونا المصنوع في مصر نتائجه جيدة  وسوف نطرحه خلال شهر ونصف أن نجح بشكل كامل.
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