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حوادث

أخبار الحوادث.. السجن للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. أسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:11 م
المذيعة مروة ميمي
المذيعة مروة ميمي ونجلها
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قسم الحوادث
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الحوادث المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

إحباط محاولة سرقة 4 أطنان خردة من السكك الحديد
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين حال قيامهما بمحاولة الخروج من داخل ورش سكك حديد أبو غاطس مستقلين سيارة نقل "قلاب" قيادة أحدهما مُحملا عليها "مخلفات خردة من متروكات السكة الحديد وزنت حوالى 4 أطنان".

السيطرة على حريق بأشحار نخيل نصر النوبة في أسوان
نجحت جهود إدارة الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء اليوم الإثنين من السيطرة على حريق إندلع بأشجار النخيل.

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي
عاقبت محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تجديد حبس علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في كل المحافظات
ينشر "صدى البلد" أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين من قبل الوطنية للانتخابات في كل المحافظات. 
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