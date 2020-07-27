أخبار الحوادث.. السجن للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. أسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ

نجحت جهود إدارة الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء اليوم الإثنين من السيطرة على حريق إندلع بأشجار النخيل.

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

عاقبت محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

عاقبت محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تجديد حبس علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.





ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في كل المحافظات