ساكنة بـ عمارة الشربتلي: نشكر الدولة على التحرك السريع ونحتاج ضمانا للشعور بالأمان

وجهت مايسة سمير أحد قاطني عمارة الشربتلي بالزمالك المائلة، الشكر للدولة على التحرك السريع لإصلاح الميل بالعمارة.





وقالت مايسة سمير في تصريحات تليفزيونية، "نشكر الدولة على التحرك السريع من أجل إصلاح ميل عمارة الشربتلي".





النيابة العامة أجرت معاينة لأدوار للتعرف على حجم الضرر في العمارة". وأضافت مايسة سمير "أجرتلأدوار عمارة الزمالك علىالضرر





وتابعت مايسة سمير "بالنسبة لي كـ أم أشعر بالخوف وحصلت على وعد من المهندسين قبل بدء الحفر بأن الخطأ غير وارد ولكن الخطأ حدث وحدث ميل في العمارة".





وأكملت مايسة سمير "أ شكر الدولة على المشروعات القومية التي تنفذها ولكنني كأحد قاطني العقار نشعر بالضرر وعدم الشعور بالأمان حال عمل المترو الانفاق ، ونحتاج إلى ضمان للشعور بالأمان"، مضيفة "إ حنا مأجرين في العمارة منذ سنوات طويلة".



