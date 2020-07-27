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ساكنة بـ عمارة الشربتلي: نشكر الدولة على التحرك السريع ونحتاج ضمانا للشعور بالأمان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:02 م
عقار الزمالك المائل
عقار الزمالك المائل
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هاني حسين
وجهت مايسة سمير أحد  قاطني عمارة الشربتلي بالزمالك المائلة، الشكر للدولة على التحرك السريع لإصلاح الميل بالعمارة.

وقالت مايسة سمير في تصريحات تليفزيونية، "نشكر الدولة على التحرك السريع من أجل إصلاح ميل عمارة الشربتلي".

وأضافت مايسة سمير "النيابة العامة أجرت معاينة لأدوار عمارة الزمالك للتعرف على حجم الضرر في العمارة".

وتابعت مايسة سمير "بالنسبة لي كـ أم أشعر بالخوف وحصلت على وعد من المهندسين قبل بدء الحفر بأن الخطأ غير وارد ولكن الخطأ حدث وحدث ميل في العمارة".

وأكملت مايسة سمير "أشكر الدولة على المشروعات القومية التي تنفذها ولكنني كأحد قاطني العقار نشعر بالضرر وعدم الشعور بالأمان حال  عمل المترو الانفاق ، ونحتاج إلى ضمان للشعور بالأمان"، مضيفة "إحنا مأجرين في العمارة منذ سنوات طويلة".

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