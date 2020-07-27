AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل ناصر: "مستقبل وطن" الحزب الوحيد الذي يقدم خدمات للمواطن.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:28 م
عادل ناصر مرشح حزب
عادل ناصر مرشح حزب مستقبل وطن
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال عادل ناصر مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ بالجيزة، إن الحزب الذي ينتمي إليه لديه أمانات محلية تعمل بفاعلية في الشارع؛ موضحا أنه أيضا الحزب الوحيد الذي يعمل على خدمة المواطنين.

أوضح ناصر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لديه خبرة برلمانية سابقة، وحرص على الانضمام لحزب مستقبل وطن بسبب اقتناعه بما يقدمه للمواطنين. 

وأشار ناصر إلى أن خدمة المواطنين والتواصل المباشر ودعم أهالي الدائرة هي أولويات مرشحي حزب مستقبل وطن.

أكد ناصر، أنه يتم التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وميدانيا وسنحقق نتائج مبهرة في الانتخابات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرشحو مستقبل وطن عن الجيزة يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.. صور

اجتماع للهيئة البرلمانية بمستقبل وطن مع مرشحي الحزب لانتخابات الشيوخ.. اليوم

مستقبل وطن يوزع 1200 كرتونة مواد غذائية في كفرالشيخ

برئاسة علاء عابد و4 نواب.. تشكيل الغرفة الانتخابية لشيوخ مستقبل وطن بالجيزة

الاختبار الأخير.. نواب مستقبل وطن بالجيزة يعلنون دعمهم لمرشحي الشيوخ بالحزب

«مستقبل وطن» يواصل حشد القواعد الحزبية دعمًا لمرشحي الحزب فى انتخابات «الشيوخ» بالجيزة

ترشيحاتنا

نجاة الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة من موت محقق ..فيديو

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

بعد حبسها سنتين.. شقيقة مودة الأدهم تنهار باكية على الهواء.. فيديو

الأهلي يسدد قيمة رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

ولى أمر تم التشهير به على السوشيال: إحنا من وسط محترم لكن ليه الفضائح والأذية

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور

بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد