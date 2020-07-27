عادل ناصر: "مستقبل وطن" الحزب الوحيد الذي يقدم خدمات للمواطن.. فيديو

قال عادل ناصر مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ بالجيزة، إ ن الحزب الذي ينتمي إليه لديه أمانات محلية تعمل بفاعلية في الشارع؛ موضحا أنه أيضا الحزب الوحيد الذي يعمل على خدمة المواطنين.





أوضح ناصر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لديه خبرة برلمانية سابقة، وحرص على الانضمام لحزب مستقبل وطن بسبب اقتناعه بما يقدمه للمواطنين.





وأشار ناصر إلى أن خدمة المواطنين والتواصل المباشر ودعم أهالي الدائرة هي أولويات مرشحي حزب مستقبل وطن.





أكد ناصر، أنه يتم التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وميدانيا وسنحقق نتائج مبهرة في الانتخابات.