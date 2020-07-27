AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر: صالح جمعة لاعب مميز وهذا شرطي لعودته للمشاركة مع الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:46 م
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
محمد سمير

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ان صالح جمعة لاعب الفريق من اللاعبين المميزين فنيا .

 

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان صالح جمعة مشكلته بدنية و فنية مع عدم التزامه بالواجبات المكلف بها .

 

وأوضح فايلر ان مشكلة صالح جمعة عدم تطويره لأدائه وانه يتجاهل العمل بشكل جماعي لإفادة زملائه  لذلك عليه حل مشاكله من اجل العودة الي المشاركة مع الفريق في المباريات مرة اخري .

 

وانطلقت الليلة احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

قناة الزمالك تقطع الإرسال عن مرتضى منصور عقب الهجوم على مسؤوليها

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

التراجع مستمر.. الصحة: تسجيل 420 إصابة جديدة بـ كورونا و46 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا