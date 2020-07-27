فايلر: صالح جمعة لاعب مميز وهذا شرطي لعودته للمشاركة مع الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ان صالح جمعة لاعب الفريق من اللاعبين المميزين فنيا .

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان صالح جمعة مشكلته بدنية و فنية مع عدم التزامه بالواجبات المكلف بها .

وأوضح فايلر ان مشكلة صالح جمعة عدم تطويره لأدائه وانه يتجاهل العمل بشكل جماعي لإفادة زملائه لذلك عليه حل مشاكله من اجل العودة الي المشاركة مع الفريق في المباريات مرة اخري .

وانطلقت الليلة احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.