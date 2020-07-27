AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فضل شاكر يتخطى 700 ألف مشاهدة بـ وحشتوني

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:55 م
فضل شاكر - وحشتوني
فضل شاكر - وحشتوني
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية «وحشتوني» للمطرب فضل شاكر، 783 ألف مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 12 يوليو الجاري. 

أطلق فضل شاكر أغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، وحرص من خلال الإصدار الجديد على إبراز اعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، وشارك فيه نخبة من اهم العازفين في الوطن العربي، علما بان " وحشتوني  " من كلمات قوس ومن الحان سهم  وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية "وحشتوني" أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل شاكر يطرح برومو أغنية وحشتوني .. فيديو

فضل شاكر يطرح أغنية وحشتوني.. فيديو

أصالة أول المهنئين.. فضل شاكر يعلن موعد عودته للساحة الفنية

فضل شاكر يتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة بـ غيب

بعد ساعات من طرحها .. أصالة تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ جيتني مكسور

فضل شاكر يتخطى 5 ملايين مشاهدة بـ غيب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

سابقة مضرة.. السودان: نتحفظ على الإجراء الأحادي في ملء المرحلة الأولى من سد النهضة

بعد نشر أسمائهم على فيسبوك.. خالد أبو بكر يتبرع بدفع مصاريف 56 طالبا فى نجع حمادى.. فيديو

ولى أمر تم التشهير به على السوشيال: إحنا من وسط محترم لكن ليه الفضائح والأذية

طائرة تسقط بشكل مفاجئ على المارة بأحد الشوارع المزدحمة في البرازيل .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور