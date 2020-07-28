خالد أبو بكر: ما يتعلق بكرامة المصريين "موضوع مش سهل".. فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر ، إن اى شىء يتعلق بكرامة المصريين هو موضوع ليس سهلا وكيف يقبل كثيرون ان يكون لديهم جميع الامكانيات وغيرهم ليس معه.





وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامجه كل يوم المذاع علي اون اى، ان المحافظين يجب ان يكون تحت أيديهم مجموعة من الناس " أهل خير" لتولي الأمور الاجتماعية بعيدا عن موازنة الدولة .





، أن هناك أشخاص وطنيين ومخلصين جدا ويقومون بالعديد من الأعمال الخيرية للحفاظ علي كرامة المصريين. وأوضح خالد أبو بكر أشخاصالأعمال





وتابع : اننا لن نسكت علي ماحدث الي طلاب مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الاعدادية بالالمنيوم.





وأكمل ان الواقعة الآن قيد التحقيق وما حدث امر سيء وأتقدم بالاعتذار لكم لان كرامتكم من كرامتنا.

وفي وقت سابق اليوم، أحال أبو الوفا عبدالسلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم للشئون القانونية، للتحقيق معها بعد نشرها كشوفات بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عبر "فيسبوك".